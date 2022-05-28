Сахар и соль ограничены в продаже на подконтрольной Киеву части Запорожья

Там бьют рекорды и цены на продукты. Так, килограмм соли стоит 170–190 рублей. Причина кроется в товарном дефиците.

Ограничения на продажу соли и сахара ввели магазины на территории Запорожской области, контролируемой Украиной. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"На территориях постукраинского пространства, временно подконтрольных режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, из-за дефицита продуктов сеть магазинов "АТБ-Маркет" ввела ограничения на продажу соли и сахара", — написал он в "Телеграме".

Сахар теперь продаётся не больше 5 кг в одни руки, соль — не более двух пачек, отметил Рогов. Он обратил внимание и на высокие цены продукции. Так, килограмм соли стоит 170–190 рублей.