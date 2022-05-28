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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 16:30

Сахар и соль ограничены в продаже на подконтрольной Киеву части Запорожья

На контролируемой Киевом части Запорожья введены ограничения на продажу сахара и соли. Фото © Telegram / Владимир Рогов

На контролируемой Киевом части Запорожья введены ограничения на продажу сахара и соли. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Там бьют рекорды и цены на продукты. Так, килограмм соли стоит 170–190 рублей. Причина кроется в товарном дефиците.

Ограничения на продажу соли и сахара ввели магазины на территории Запорожской области, контролируемой Украиной. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"На территориях постукраинского пространства, временно подконтрольных режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, из-за дефицита продуктов сеть магазинов "АТБ-Маркет" ввела ограничения на продажу соли и сахара", — написал он в "Телеграме".

Сахар теперь продаётся не больше 5 кг в одни руки, соль — не более двух пачек, отметил Рогов. Он обратил внимание и на высокие цены продукции. Так, килограмм соли стоит 170–190 рублей.

Новые власти Запорожской области заявили о переводе региона на московское время
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Ранее сообщалось, что Киев готовится к сдаче Запорожья. В областной администрации уточнили, что представители президента Украины находятся на низком старте в поисках отступных путей для эвакуации и вывозят из города всё наиболее ценное.

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Татьяна Миссуми
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