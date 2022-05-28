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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 19:14

Более 40 человек погибло в давке при раздаче еды и вещей у церкви в Нигерии

Давка в Нигерии. Фото © Twitter / OloriSupergal

Давка в Нигерии. Фото © Twitter / OloriSupergal

За бесплатными продуктами пришли около тысячи местных жителей. Однако никто из них не соблюдал очередь или дистанцию, а пытался лишь побыстрее урвать что-то для себя.

Более 40 человек погибло в результате давки, образовавшейся во время бесплатной раздачи продуктов нуждающимся на юге Нигерии. В числе погибших — беременная женщина и дети, передаёт издание PM News.

Трагедия произошла около церкви Порт-Харкорт, куда за бесплатными продуктами и вещами пришли около тысячи местных жителей. Никто из них не соблюдал очередь или дистанцию, а пытался лишь побыстрее урвать что-то для себя, в результате чего образовалась сильнейшая давка, которая привела ко множественным человеческим жертвам.

  • Кадры из Нигерии, где давка унесла жизни нескольких десятков человек. Фото © Twitter / OloriSupergal
    Кадры из Нигерии, где давка унесла жизни нескольких десятков человек. Фото © Twitter / OloriSupergal
  • Кадры из Нигерии, где давка унесла жизни нескольких десятков человек. Фото © Twitter / OloriSupergal
    Кадры из Нигерии, где давка унесла жизни нескольких десятков человек. Фото © Twitter / OloriSupergal
  • Кадры из Нигерии, где давка унесла жизни нескольких десятков человек. Фото © Twitter / OloriSupergal
    Кадры из Нигерии, где давка унесла жизни нескольких десятков человек. Фото © Twitter / OloriSupergal

Кадры из Нигерии, где давка унесла жизни нескольких десятков человек. Фото © Twitter / OloriSupergal

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Как пишут местные СМИ, трагедия произошла по вине организаторов, которые не смогли удержать наплыв толпы. Позже членов общины, в том числе церковного юрисконсульта и организатора программы, арестовали. В свою очередь, всех выживших, получивших ранения различной степени тяжести, госпитализировали.

Почти 30 человек погибли в результате давки на религиозном празднике в Израиле
Почти 30 человек погибли в результате давки на религиозном празднике в Израиле

Ранее в давке перед матчем Камерун — Коморы на Кубке Африки погибло не менее шести человек. Игра проходила в камерунской столице — Яунде. ЧП случилось перед стадионом, толпа болельщиков пыталась пройти на арену, охрана не смогла их сдержать.

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Николь Вербер
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