Более 40 человек погибло в давке при раздаче еды и вещей у церкви в Нигерии

За бесплатными продуктами пришли около тысячи местных жителей. Однако никто из них не соблюдал очередь или дистанцию, а пытался лишь побыстрее урвать что-то для себя.

Более 40 человек погибло в результате давки, образовавшейся во время бесплатной раздачи продуктов нуждающимся на юге Нигерии. В числе погибших — беременная женщина и дети, передаёт издание PM News.

Трагедия произошла около церкви Порт-Харкорт, куда за бесплатными продуктами и вещами пришли около тысячи местных жителей. Никто из них не соблюдал очередь или дистанцию, а пытался лишь побыстрее урвать что-то для себя, в результате чего образовалась сильнейшая давка, которая привела ко множественным человеческим жертвам.







Как пишут местные СМИ, трагедия произошла по вине организаторов, которые не смогли удержать наплыв толпы. Позже членов общины, в том числе церковного юрисконсульта и организатора программы, арестовали. В свою очередь, всех выживших, получивших ранения различной степени тяжести, госпитализировали.