Шольц и Макрон позитивно восприняли слова Путина о гуманном обращении с пленными в РФ

Представитель немецкого кабмина уточнил, что российский лидер заверил в следовании правилам Женевской конвенции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон позитивно отнеслись к обещанию президента РФ Владимира Путина обращаться с пленными согласно нормам международного права, сообщил официальный представитель Правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Они позитивно восприняли согласие российского президента обращаться с взятыми в плен согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции, и предоставить беспрепятственный доступ Международному комитету Красного Креста", — отметил Хебештрайт.