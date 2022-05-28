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Опубликовано 28 мая 2022, 15:37
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Шольц и Макрон позитивно восприняли слова Путина о гуманном обращении с пленными в РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / CLEMENS BILAN

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / CLEMENS BILAN

Представитель немецкого кабмина уточнил, что российский лидер заверил в следовании правилам Женевской конвенции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон позитивно отнеслись к обещанию президента РФ Владимира Путина обращаться с пленными согласно нормам международного права, сообщил официальный представитель Правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Они позитивно восприняли согласие российского президента обращаться с взятыми в плен согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции, и предоставить беспрепятственный доступ Международному комитету Красного Креста", — отметил Хебештрайт.

Ранее Лайф писал, что Макрон и Шольц призвали Путина освободить украинских военнопленных с "Азовстали". Почти 2,5 тысячи бойцов ВСУ и участников нацбатальонов добровольно сложили оружие и покинули предприятие, где длительное время держали оборону.

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Виктория Дитрих
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