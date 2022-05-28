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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 13:37
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Шольц и Макрон призвали Путина к личным переговорам с Зеленским

Москва же ранее заявляла, что диалог прекратился по инициативе Киева. Российский лидер отмечал готовность Москвы к его возобновлению.

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в ходе полуторачасового телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным категорически настаивали на немедленном прекращении огня со стороны РФ и призвали лично побеседовать с лидером Украины Владимиром Зеленским.

"Канцлер и французский президент при этом настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск. Они призвали российского президента к серьёзным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта", — заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт и уточнил, что разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции.

Путин в беседе с Макроном и Шольцем подтвердил готовность к переговорам с Украиной
Путин в беседе с Макроном и Шольцем подтвердил готовность к переговорам с Украиной

Ранее, кстати, Владимир Зеленский заявлял о готовности вести переговоры только с Путиным. Также у украинского лидера есть ещё одно условие, но он считает, что организовать такую встречу сейчас всё сложнее.

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Kremlin.ru, Getty Images / Aurelien Meunier, Hannibal Hanschke – Pool

Виктория Дитрих
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