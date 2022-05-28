Шольц и Макрон призвали Путина к личным переговорам с Зеленским

Москва же ранее заявляла, что диалог прекратился по инициативе Киева. Российский лидер отмечал готовность Москвы к его возобновлению.

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в ходе полуторачасового телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным категорически настаивали на немедленном прекращении огня со стороны РФ и призвали лично побеседовать с лидером Украины Владимиром Зеленским.

"Канцлер и французский президент при этом настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск. Они призвали российского президента к серьёзным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта", — заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт и уточнил, что разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции.