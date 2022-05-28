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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 12:45
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Путин в беседе с Макроном и Шольцем подтвердил готовность к переговорам с Украиной

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / POOL, Getty Images / Bernd von Jutrczenka / picture alliance, Adam Berry

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / POOL, Getty Images / Bernd von Jutrczenka / picture alliance, Adam Berry

Он подчеркнул, что Москва озабочена замороженным диалогом с Незалежной, и уточнил, что произошло это по вине Киева.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил готовность Москвы к возобновлению переговоров с Киевом, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога", — заявлено в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков также заявлял, что переговоры с Украиной заморожены по решению Киева. Представитель Кремля подчеркнул, что руководство Незалежной "постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу", что не позволяет "в полной мере понять, чего же хочет" государство.

Глава МИД Украины Кулеба: У Киева нет условий для возобновления переговоров с РФ
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Виктория Дитрих
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