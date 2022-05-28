Путин в беседе с Макроном и Шольцем подтвердил готовность к переговорам с Украиной
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Он подчеркнул, что Москва озабочена замороженным диалогом с Незалежной, и уточнил, что произошло это по вине Киева.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил готовность Москвы к возобновлению переговоров с Киевом, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога", — заявлено в сообщении.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков также заявлял, что переговоры с Украиной заморожены по решению Киева. Представитель Кремля подчеркнул, что руководство Незалежной "постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу", что не позволяет "в полной мере понять, чего же хочет" государство.