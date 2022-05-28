Пилот "Феррари" Леклер выиграл третью подряд квалификацию на этапах "Формулы-1"

Гонка состоится в воскресенье, 29 мая. Начало в 16:00 по московскому времени.

Монегасский гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако, седьмого этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на городской трассе в Монте-Карло.

Поул стал для Леклера третьим подряд, пятым в сезоне и 14-м в карьере. В ходе квалификации он на 225 тысячных секунды опередил своего испанского партнёра по команде Карлоса Сайнса, показавшего второй результат.

Третье место занял мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл". Четвёртым стал действующий чемпион мира голландец Макс Ферстаппен, также представляющий австрийскую конюшню. В шестёрку сильнейших вошли и два британца — Ландо Норрис из "Макларена" и Джордж Расселл из "Мерседеса".

В общем зачёте чемпионата мира лидирует Ферстаппен, набравший 110 очков. Леклер с 104 баллами идёт вторым. На третьей позиции Перес, у которого 85 очков.