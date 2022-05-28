Макрон и Шольц призвали Путина освободить украинских военнопленных с "Азовстали"

Ранее почти 2,5 тысячи бойцов ВСУ и участников нацбатальонов сдались и покинули предприятие, где длительное время держали оборону.

Франция и Германия призывают Москву освободить украинских военнопленных, которые ранее сложили оружие и вышли с "Азовстали" в Мариуполе. Об этом французский лидер Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц сообщили президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров.