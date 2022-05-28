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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 14:26
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Макрон и Шольц призвали Путина освободить украинских военнопленных с "Азовстали"

Ранее почти 2,5 тысячи бойцов ВСУ и участников нацбатальонов сдались и покинули предприятие, где длительное время держали оборону.

Франция и Германия призывают Москву освободить украинских военнопленных, которые ранее сложили оружие и вышли с "Азовстали" в Мариуполе. Об этом французский лидер Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц сообщили президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров.

"Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тысячи украинских военнослужащих", пишет France Presse, ссылаясь на Елисейский дворец.

"Интерфакс": Трибунал над пленными с "Азовстали" начнётся в Мариуполе
"Интерфакс": Трибунал над пленными с "Азовстали" начнётся в Мариуполе

Как уже писал Лайф, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена несколько дней назад. По данным Минобороны РФ, 21 мая последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу. Всего "Азовсталь" покинуло 2439 украинских военных. Позже на заводе нашли ещё солдат, которые либо спрятались, либо отстали от основной группы при сдаче в плен. На полную зачистку комбината необходимо две-три недели, полагают в ДНР.

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Getty Images / Sean Gallup

Татьяна Миссуми
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