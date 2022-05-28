Макрон и Шольц попросили Путина дать вывезти зерно из одесского порта

В ответ российский лидер напомнил, что Запад сам загнал себя в условия продовольственного кризиса, но обещал посодействовать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц попросили российского коллегу Владимира Путина помочь с вывозом украинского зерна в Европу из порта Одессы. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Президент Эмманюэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Чёрному морю и избежать мирового продовольственного кризиса", — уточнили в резиденции французского президента.

В свою очередь Путин напомнил, что угроза мирового продовольственного кризиса возникла из-за "ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций". Однако Москва готова пойти навстречу Европе и помочь найти варианты для экспорта украинского зерна через черноморские порты, отмечается на сайте Кремля.

"Снизить напряжённость на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений", — также указано в тексте.