С помощью данной провокации власти Киева хотят обвинить российских военнослужащих в применении химического оружия и неизбирательных ударах по мирным жителям, уточнили в ведомстве.

Националисты планируют обстрелять российскую территорию и взорвать ёмкости с химвеществами в Сумах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ", — сказал он в ходе брифинга.

Также известно, что украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района города и спровоцировать ВС РФ на ответный удар, после чего взорвать ёмкости с химически опасными веществами. Как отметил Мизинцев, данную провокацию власти Киева вскоре используют, чтобы обвинить российских военнослужащих в применении химического оружия и неизбирательных ударах по мирным жителям. По данным Минобороны, для фото- и видеосъёмки в Сумах уже находятся зарубежные журналисты.