Тем самым они провоцируют ВС РФ на ответный огонь, чтобы "обвинить российских военнослужащих" в "неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры".

Украинские военные обстреливают посёлки Донецкой Народной Республики из ракетного комплекса "Точка-У", размещённого на территории элеватора города Северска. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Северске на территории зернохранилища, расположенного на пересечении улиц Толстого и Донецкой, развёрнуты ракетный комплекс "Точка-У" и РСЗО. При этом националисты систематически обстреливают населённые пункты Донецкой Народной Республики, провоцируя Вооружённые силы России на ответный огонь", — сказал он.

Мизинцев добавил, что украинские военные действуют так, чтобы "по отработанному ранее сценарию обвинить российских военнослужащих" в якобы наносимых ими "неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры". Генерал-полковник также сообщил, что в цехах птицефабрики населённого пункта Казачья Лопань Харьковской области украинскими военными оборудованы склады с боеприпасами, в ангарах находится военная техника, а персонал учреждения насильно удерживается в подвале одного из административных зданий.