Минздрав ДНР: В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных

Судя по внешним признакам, там может быть до 40 тел. Военнослужащие погибли в феврале-марте нынешнего года, сохранились некоторые документы.

В парковой зоне Мариуполя у бывшего стадиона "Металлург" найдено массовое стихийное захоронение с телами украинских военных, сообщил начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников. Он уточнил, что военнослужащие погибли в феврале-марте нынешнего года, когда эта часть города находилась под контролем украинских войск.

"При них сохранились документы на некоторых трупах. Причём почти все трупы подписаны, напечатаны на карточках фамилия, имя и отчество, войсковая часть, звание, должность. Все тела находятся в трупных мешках", — рассказал Калашников РИА "Новости".

По его словам, 14 тел уже извлекли, 10 обработали, а всего там, по внешним признакам, может быть похоронено до 40 украинских военных.