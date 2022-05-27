Незалежная, по его мнению, может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, так как состояние экономики не позволяет защищать свой суверенитет.

Нынешняя политика Киева грозит стране потерей государственности. Об этом заявил бывший президент Незалежной Виктор Янукович, обращение которого под названием "На грани... Государственность Украины решается сейчас" опубликовано в соцсетях.

"Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идёт не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны", — написал Янукович.

Он добавил, что Киев может быть вынужден пойти на фактическое слияние с Польшей, так как состояние экономики Украины не позволяет защищать суверенитет. Это, по словам бывшего президента, и станет "итогом реализации европейской мечты", за которую народ Незалежной "якобы вышел на свой последний Майдан".

Янукович подчеркнул, что с "Россией придётся сесть за стол переговоров", а "подтолкнёт" Киев к этому Запад. Он заключил, что "ничто не может длиться вечно". И поставки вооружений Незалежной не исключение.