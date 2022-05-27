МО РФ: "Правый сектор" в ДНР открыто призывает к геноциду русскоязычных

Кроме того, по словам генерал-полковника Мизинцева, националисты подвергают мирных граждан физическому насилию, а также отбирают у них деньги и автомобили, обосновывая это нуждами теробороны.

В Великоновосёлковском районе Донецкой Народной Республики националисты из "Правого сектора"* открыто призывают к геноциду русскоязычного населения. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Великоновосёлковском районе ДНР боевики националистического формирования из состава радикальной организации "Правый сектор" открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

Кроме того, по словам генерал-полковника, националисты подвергают мирных граждан физическому насилию, а также отбирают у них деньги, автомобили и прочие ценности, обосновывая это нуждами территориальной обороны.

Ранее Лайф сообщал, что Денис Пушилин заявил о причастности ВСУ к пыткам наряду с "Азовом". Глава ДНР сказал, что не хочет пересказывать подробно все эти зверства, потому что это непосильно для обычной психики человека.