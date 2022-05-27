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Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 18:22
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Кадыров заявил, что линия соприкосновения в Северодонецке находится под полным контролем

По словам главы Чечни, силовики Незалежной блокированы в городе. Он отметил, что теперь осталось "закончить начатое дело и очистить город от украинских бандформирований".

Вся линия соприкосновения в Северодонецке находится под полным контролем российских военных. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

"Группа российских добровольцев из ЧР под командованием отважного командира одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Охотник полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке ЛНР", — написал он.

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По словам Кадырова, силовики Незалежной блокированы в городе, пути отхода находятся под контролем войск России. Он отметил, что теперь осталось "закончить начатое дело и очистить Северодонецк от украинских бандформирований".

Ранее Лайф рассказывал, что силы ЛНР контролируют мост между Лисичанском и Северодонецком. В Народной милиции республики заверили, что характеристики средств наблюдения покрывают всю территорию региона.

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ТАСС / Елена Афонина

Варвара Романова
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