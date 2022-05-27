Кадыров заявил, что линия соприкосновения в Северодонецке находится под полным контролем
По словам главы Чечни, силовики Незалежной блокированы в городе. Он отметил, что теперь осталось "закончить начатое дело и очистить город от украинских бандформирований".
Вся линия соприкосновения в Северодонецке находится под полным контролем российских военных. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
"Группа российских добровольцев из ЧР под командованием отважного командира одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Охотник полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке ЛНР", — написал он.
По словам Кадырова, силовики Незалежной блокированы в городе, пути отхода находятся под контролем войск России. Он отметил, что теперь осталось "закончить начатое дело и очистить Северодонецк от украинских бандформирований".
Ранее Лайф рассказывал, что силы ЛНР контролируют мост между Лисичанском и Северодонецком. В Народной милиции республики заверили, что характеристики средств наблюдения покрывают всю территорию региона.
ТАСС / Елена Афонина