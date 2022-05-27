В Севастополе простились с сержантом, защищавшим остров Змеиный во время атаки ВСУ
Алексей Баранов. Фото © Telegram / РаZVожаев
В преддверии 9 Мая уроженец Ростовской области Алексей Баранов в ходе выполнения боевой задачи был тяжело ранен. Попытки медиков спасти ему жизнь, к сожалению, не увенчались успехом.
Жители Севастополя сегодня простились с сержантом войсковой части 43071 Алексеем Барановым, который был тяжело ранен, защищая остров Змеиный во время атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
"Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти нашего воина не удалось, от полученных ранений он скончался. Будем помнить нашего героя", — написал он в телеграм-канале.
Алексей Баранов родился в станице Будённовская в Пролетарском районе Ростовской области. В 2008 году он окончил Севастопольский государственный университет. В преддверии 9 Мая сержант получил травму, защищая остров Змеиный.
Как уже писал Лайф, российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный. Позже в Минобороны РФ раскрыли "катастрофические" потери ВСУ. Согласно данным ведомства, акция привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений, а также к массовой потере техники. А позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ штурмовать Змеиный по указке британских советников.