В Севастополе простились с сержантом, защищавшим остров Змеиный во время атаки ВСУ

В преддверии 9 Мая уроженец Ростовской области Алексей Баранов в ходе выполнения боевой задачи был тяжело ранен. Попытки медиков спасти ему жизнь, к сожалению, не увенчались успехом.

Жители Севастополя сегодня простились с сержантом войсковой части 43071 Алексеем Барановым, который был тяжело ранен, защищая остров Змеиный во время атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти нашего воина не удалось, от полученных ранений он скончался. Будем помнить нашего героя", — написал он в телеграм-канале.