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Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 16:00
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В Севастополе простились с сержантом, защищавшим остров Змеиный во время атаки ВСУ

Алексей Баранов. Фото © Telegram / РаZVожаев

Алексей Баранов. Фото © Telegram / РаZVожаев

В преддверии 9 Мая уроженец Ростовской области Алексей Баранов в ходе выполнения боевой задачи был тяжело ранен. Попытки медиков спасти ему жизнь, к сожалению, не увенчались успехом.

Жители Севастополя сегодня простились с сержантом войсковой части 43071 Алексеем Барановым, который был тяжело ранен, защищая остров Змеиный во время атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти нашего воина не удалось, от полученных ранений он скончался. Будем помнить нашего героя", — написал он в телеграм-канале.

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Алексей Баранов родился в станице Будённовская в Пролетарском районе Ростовской области. В 2008 году он окончил Севастопольский государственный университет. В преддверии 9 Мая сержант получил травму, защищая остров Змеиный.

Как уже писал Лайф, российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный. Позже в Минобороны РФ раскрыли "катастрофические" потери ВСУ. Согласно данным ведомства, акция привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений, а также к массовой потере техники. А позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ штурмовать Змеиный по указке британских советников.

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Наталья Демьянова
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