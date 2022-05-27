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Опубликовано 27 мая 2022, 15:00

Улицу в Волжском назовут в честь погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги

В мэрии города также напомнили, что в честь героически погибшего военного уже были переименованы улицы в Волновахе, Ростове-на-Дону и Невинномысске.

Улицу в Волжском под Волгоградом переименуют в честь Героя России командира батальона "Спарта" ДНР Владимира Жоги, погибшего в Донбассе почти три месяца назад. Об этом в пятницу сообщили в администрации городского округа.

"Подвиг Героя России, командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики увековечили в Волжском. Согласно принятому администрацией города постановлению, его имя будет носить одна из улиц городского округа", — отметили в пресс-службе.

Так, в честь Жоги будет переименована Валдайская улица. В мэрии также напомнили, что в честь комбата "Спарты" уже были переименованы улицы в Волновахе, Ростове-на-Дону и Невинномысске.

В Донецке открыли памятник комбату "Спарты" Владимиру Жоге
В Донецке открыли памятник комбату "Спарты" Владимиру Жоге

Ранее сообщалось, что площадь Совета Европы в Саратове переименовали в честь героев Донбасса. По словам главы города Михаила Исаева, данное решение члены комиссии по топонимике приняли единогласно, что также говорит о значимости подобного события.

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Telegram / Пушилин Д.В.

Ирина Фальке
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