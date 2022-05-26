В Донецке открыли памятник комбату "Спарты" Владимиру Жоге

В торжественном мероприятии на Аллее Героев приняли участие его отец Артём и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

На Аллее Героев в Донецке открыли памятный бюст командира батальона "Спарта", Героя России Владимира Жоги, погибшего в марте 2022 года. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Сегодня, 26 мая, комбату исполнилось бы 29 лет. На торжественном мероприятии выступили его отец Артём Жога и сам Пушилин.

Открытие бюста Владимира Жоги в Донецке. Видео © Telegram-канал Штаба теробороны ДНР

"Его гибель — страшная утрата для нас. Но его жизнь и подвиг — наша гордость", — написал глава республики.

Отец погибшего комбата Артём Жога и Денис Пушилин. Фото © Telegram-канал Дениса Пушилина