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Опубликовано 26 мая 2022, 09:12

В Донецке открыли памятник комбату "Спарты" Владимиру Жоге

Бюст Героя России Владимира Жоги в Донецке. Обложка © Telegram-канал Дениса Пушилина

Бюст Героя России Владимира Жоги в Донецке. Обложка © Telegram-канал Дениса Пушилина

В торжественном мероприятии на Аллее Героев приняли участие его отец Артём и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

На Аллее Героев в Донецке открыли памятный бюст командира батальона "Спарта", Героя России Владимира Жоги, погибшего в марте 2022 года. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Сегодня, 26 мая, комбату исполнилось бы 29 лет. На торжественном мероприятии выступили его отец Артём Жога и сам Пушилин.

Открытие бюста Владимира Жоги в Донецке. Видео © Telegram-канал Штаба теробороны ДНР

"Его гибель — страшная утрата для нас. Но его жизнь и подвиг — наша гордость", — написал глава республики.

Отец погибшего комбата Артём Жога и Денис Пушилин. Фото © Telegram-канал Дениса Пушилина

Отец погибшего комбата Артём Жога и Денис Пушилин. Фото © Telegram-канал Дениса Пушилина

Путин вручил отцу погибшего комбата "Спарты" Жоги звезду Героя России
Путин вручил отцу погибшего комбата "Спарты" Жоги звезду Героя России

Напомним, командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога трагически погиб 5 марта в Волновахе. Офицер получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населённого пункта мирных жителей. Путин присвоил Владимиру Жоге звание Героя России посмертно.

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Артур Лапсаков
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