В Донецке открыли памятник комбату "Спарты" Владимиру Жоге
Бюст Героя России Владимира Жоги в Донецке. Обложка © Telegram-канал Дениса Пушилина
В торжественном мероприятии на Аллее Героев приняли участие его отец Артём и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
На Аллее Героев в Донецке открыли памятный бюст командира батальона "Спарта", Героя России Владимира Жоги, погибшего в марте 2022 года. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Сегодня, 26 мая, комбату исполнилось бы 29 лет. На торжественном мероприятии выступили его отец Артём Жога и сам Пушилин.
Открытие бюста Владимира Жоги в Донецке. Видео © Telegram-канал Штаба теробороны ДНР
"Его гибель — страшная утрата для нас. Но его жизнь и подвиг — наша гордость", — написал глава республики.
Отец погибшего комбата Артём Жога и Денис Пушилин. Фото © Telegram-канал Дениса Пушилина
Напомним, командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога трагически погиб 5 марта в Волновахе. Офицер получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населённого пункта мирных жителей. Путин присвоил Владимиру Жоге звание Героя России посмертно.