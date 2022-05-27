Силы ЛНР контролируют мост между Лисичанском и Северодонецком
В Народной милиции республики заверили, что характеристики средств наблюдения покрывают всю территорию региона.
Силы ЛНР контролируют мост между Лисичанском и Северодонецком, который является единственным путём прохода для тяжёлой техники украинских военных. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Пути сообщения между Северодонецком и Лисичанском у украинских войск отсутствуют, поскольку мы контролируем <…> мост, где можно было проехать на большой тяжёлой технике военной", — сказал он.
Марочко подчеркнул, что тактико-технические характеристики средств наблюдения на вооружении ЛНР покрывают всю территорию республики.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что силы республики отрезали ВСУ все пути для отхода. Как подчеркнул офицер ведомства, военные Луганской Народной Республики "наблюдают абсолютно всю территорию".
ТАСС / Гавриил Григоров