В Народной милиции республики заверили, что характеристики средств наблюдения покрывают всю территорию региона.

Силы ЛНР контролируют мост между Лисичанском и Северодонецком, который является единственным путём прохода для тяжёлой техники украинских военных. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Пути сообщения между Северодонецком и Лисичанском у украинских войск отсутствуют, поскольку мы контролируем <…> мост, где можно было проехать на большой тяжёлой технике военной", — сказал он.

Марочко подчеркнул, что тактико-технические характеристики средств наблюдения на вооружении ЛНР покрывают всю территорию республики.