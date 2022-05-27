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Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 15:37

Силы ЛНР контролируют мост между Лисичанском и Северодонецком

В Народной милиции республики заверили, что характеристики средств наблюдения покрывают всю территорию региона.

Силы ЛНР контролируют мост между Лисичанском и Северодонецком, который является единственным путём прохода для тяжёлой техники украинских военных. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Пути сообщения между Северодонецком и Лисичанском у украинских войск отсутствуют, поскольку мы контролируем <…> мост, где можно было проехать на большой тяжёлой технике военной", — сказал он.

Марочко подчеркнул, что тактико-технические характеристики средств наблюдения на вооружении ЛНР покрывают всю территорию республики.

В бывшем украинском штабе нашли проект с подготовкой наступления
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Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что силы республики отрезали ВСУ все пути для отхода. Как подчеркнул офицер ведомства, военные Луганской Народной Республики "наблюдают абсолютно всю территорию".

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ТАСС / Гавриил Григоров

Никита Осипов
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