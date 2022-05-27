Народная милиция ЛНР: Силы республики отрезали ВСУ все пути для отхода

Подразделения Луганской Народной Республики закрыли военным Вооружённых сил Украины все пути для отступления. Об этом в эфире Первого канала заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Мы перерезали все абсолютно пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию", — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что генералов ВСУ накажут за отступление из Светлодарска без разрешения президента Украины Зеленского. Среди прорабатываемых вариантов возможна отправка некоторых военных в отставку, когда события в Донбассе перейдут в заключительную фазу и "нужно будет свалить на кого-то все неудачи".