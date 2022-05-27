Народная милиция ЛНР: Силы республики отрезали ВСУ все пути для отхода
Как подчеркнул офицер ведомства, военные Луганской Народной Республики "наблюдают абсолютно всю территорию".
Подразделения Луганской Народной Республики закрыли военным Вооружённых сил Украины все пути для отступления. Об этом в эфире Первого канала заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Мы перерезали все абсолютно пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию", — сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что генералов ВСУ накажут за отступление из Светлодарска без разрешения президента Украины Зеленского. Среди прорабатываемых вариантов возможна отправка некоторых военных в отставку, когда события в Донбассе перейдут в заключительную фазу и "нужно будет свалить на кого-то все неудачи".
ТАСС / Александр Река