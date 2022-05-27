"Победа будет за нами": Музыкант Кипелов ответил Шевчуку, осудившему "Операцию Z"

Заявление сооснователя рок-группы "Ария" прозвучало во время его очередного концерта. Толпа слушателей выразила согласие с артистом бурными аплодисментами.

Кипелов на концерте ответил на слова Шевчука об "Операции Z" на Украине. Видео © Telegram / Ura.ru

Российский рок-музыкант Валерий Кипелов во время очередного концерта решил ответить лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку, который недавно осудил российскую "Операцию Z" на Украине. Не называя имени Шевчука, артист сначала процитировал его слова, а потом рассказал, что лично для него значит Родина.

"Для меня Родина — это вы. Родина — это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы. Это великий хоккеист Валерий Харламов, это [Антон] Чехов, это [Пётр] Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это всё — моя Родина", — сказал сооснователь группы "Ария".

В конце выступления Кипелов поблагодарил поклонников и заявил, что "победа будет за нами". Толпа слушателей выразила согласие с артистом бурными аплодисментами.