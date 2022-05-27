СК завёл более тысячи уголовных дел о преступлениях украинских военных в Донбассе
Работа с задержанными участниками вооружённых формирований Незалежной продолжается. Также ведомство получило данные о завершённых делах и очередных установленных фигурантах.
Следственный комитет России возбудил более тысячи уголовных дел против украинских военных, которые совершали преступления в отношении мирных жителей и ВС РФ в ходе спецоперации в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Активная работа по фиксации преступлений продолжается. Возбуждено и расследуется более 1000 уголовных дел", — говорится в сообщении.
Это было обговорено в Мариуполе на выездном оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, которые совершили ВСУ в отношении мирных жителей и российских военных на территории Донбасса и Незалежной. Ведомство получило данные о том, что работа с задержанными участниками украинских вооружённых формирований продолжается.
Вместе с тем есть сведения о завершённых уголовных делах и новых установленных фигурантах. Так, ведомству известны конкретные имена лиц из числа руководящего состава следственных изоляторов Киева, Полтавы, Николаева, Харькова, Винницы, Днепропетровска и Сум, где пытали российских военнопленных.
Ранее СК установил причастность ещё двух бойцов ВСУ к обстрелам Донбасса. Следствию стало известно и о других преступлениях, которые пока не получили уголовно-правовой оценки. Так, участники нацбатальона "Азов" в марте уничтожили из танка дом в Мариуполе.