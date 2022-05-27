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Опубликовано 27 мая 2022, 11:42

СК завёл более тысячи уголовных дел о преступлениях украинских военных в Донбассе

Работа с задержанными участниками вооружённых формирований Незалежной продолжается. Также ведомство получило данные о завершённых делах и очередных установленных фигурантах.

Следственный комитет России возбудил более тысячи уголовных дел против украинских военных, которые совершали преступления в отношении мирных жителей и ВС РФ в ходе спецоперации в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Активная работа по фиксации преступлений продолжается. Возбуждено и расследуется более 1000 уголовных дел", — говорится в сообщении.

Это было обговорено в Мариуполе на выездном оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, которые совершили ВСУ в отношении мирных жителей и российских военных на территории Донбасса и Незалежной. Ведомство получило данные о том, что работа с задержанными участниками украинских вооружённых формирований продолжается.

Вместе с тем есть сведения о завершённых уголовных делах и новых установленных фигурантах. Так, ведомству известны конкретные имена лиц из числа руководящего состава следственных изоляторов Киева, Полтавы, Николаева, Харькова, Винницы, Днепропетровска и Сум, где пытали российских военнопленных.

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Ранее СК установил причастность ещё двух бойцов ВСУ к обстрелам Донбасса. Следствию стало известно и о других преступлениях, которые пока не получили уголовно-правовой оценки. Так, участники нацбатальона "Азов" в марте уничтожили из танка дом в Мариуполе.

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СК РФ

Евгения Колесникова
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