Слуцкий заверил, что ЛДПР останется конструктивной оппозиционной партией
Он подчеркнул, что либерал-демократы не станут выступать "карикатурным образом" с трибуны Госдумы, поддерживая какую-то "фигуру", а затем голосовать против.
Либерально-демократическая партия России останется оппозиционной, но продолжит занимать конструктивную позицию. Об этом заявил новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Мы оппозиционная партия, но мы партия конструктивной оппозиции", — сказал он на съезде ЛДПР.
Слуцкий отметил, что либерал-демократы не станут выступать "карикатурным образом" с трибуны Госдумы, поддерживая какую-то "фигуру", а затем голосовать против.
Ранее Лайф писал, что Леонид Слуцкий был единогласно избран новым лидером ЛДПР. За него проголосовало большинство представителей партии в палате. А ранее, 18 мая, его избрали руководителем фракции партии в Госдуме.