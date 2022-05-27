Слуцкий заверил, что ЛДПР останется конструктивной оппозиционной партией

Он подчеркнул, что либерал-демократы не станут выступать "карикатурным образом" с трибуны Госдумы, поддерживая какую-то "фигуру", а затем голосовать против.

Либерально-демократическая партия России останется оппозиционной, но продолжит занимать конструктивную позицию. Об этом заявил новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы оппозиционная партия, но мы партия конструктивной оппозиции", — сказал он на съезде ЛДПР.

Слуцкий отметил, что либерал-демократы не станут выступать "карикатурным образом" с трибуны Госдумы, поддерживая какую-то "фигуру", а затем голосовать против.