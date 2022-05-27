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Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 14:26

Слуцкий заверил, что ЛДПР останется конструктивной оппозиционной партией

Он подчеркнул, что либерал-демократы не станут выступать "карикатурным образом" с трибуны Госдумы, поддерживая какую-то "фигуру", а затем голосовать против.

Либерально-демократическая партия России останется оппозиционной, но продолжит занимать конструктивную позицию. Об этом заявил новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы оппозиционная партия, но мы партия конструктивной оппозиции", — сказал он на съезде ЛДПР.

Слуцкий отметил, что либерал-демократы не станут выступать "карикатурным образом" с трибуны Госдумы, поддерживая какую-то "фигуру", а затем голосовать против.

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Ранее Лайф писал, что Леонид Слуцкий был единогласно избран новым лидером ЛДПР. За него проголосовало большинство представителей партии в палате. А ранее, 18 мая, его избрали руководителем фракции партии в Госдуме.

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Фракция ЛДПР в ГД

Евгения Колесникова
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