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Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 11:17

Аксёнов заявил о необходимости изъять розданное Киевом оружие после "Операции Z"

Бесконтрольная выдача населению "многих тысяч стволов" уже привела к нарушениям закона, заметил он, комментируя действия ФСБ, которая пресекла незаконный канал поставок из Незалежной в Крым.

Изъятие выданного Киевом населению Украины оружия должно стать одной из первых задач по окончании боевых действий. Об этом в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава региона, комментируя действия сотрудников ФСБ, которые пресекли незаконный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с Украины в Крым, ещё раз убедился в том, что единственным способом устранить все угрозы киевского режима является демилитаризация и денацификация.

"Причём разоружение населения и устранение последствий бесконтрольной раздачи киевским режимом многих тысяч стволов станет одной из первоочередных задач после окончания боевых действий", — уверен Аксёнов.

American Thinker: Поставки оружия Украине могут закончиться терактами в США
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о насильной мобилизации Киевом даже пожилых жителей Украины. Он опубликовал видео, на котором двое украинских военнопленных рассказывают, как они попали на фронт. По словам мужчин, там их держат впроголодь и заставляют выполнять черновую работу.

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VK / Республика Крым

Артур Лапсаков
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