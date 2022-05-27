Аксёнов заявил о необходимости изъять розданное Киевом оружие после "Операции Z"
Бесконтрольная выдача населению "многих тысяч стволов" уже привела к нарушениям закона, заметил он, комментируя действия ФСБ, которая пресекла незаконный канал поставок из Незалежной в Крым.
Изъятие выданного Киевом населению Украины оружия должно стать одной из первых задач по окончании боевых действий. Об этом в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Глава региона, комментируя действия сотрудников ФСБ, которые пресекли незаконный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с Украины в Крым, ещё раз убедился в том, что единственным способом устранить все угрозы киевского режима является демилитаризация и денацификация.
"Причём разоружение населения и устранение последствий бесконтрольной раздачи киевским режимом многих тысяч стволов станет одной из первоочередных задач после окончания боевых действий", — уверен Аксёнов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о насильной мобилизации Киевом даже пожилых жителей Украины. Он опубликовал видео, на котором двое украинских военнопленных рассказывают, как они попали на фронт. По словам мужчин, там их держат впроголодь и заставляют выполнять черновую работу.
VK / Республика Крым