Бесконтрольная выдача населению "многих тысяч стволов" уже привела к нарушениям закона, заметил он, комментируя действия ФСБ, которая пресекла незаконный канал поставок из Незалежной в Крым.

Изъятие выданного Киевом населению Украины оружия должно стать одной из первых задач по окончании боевых действий. Об этом в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава региона, комментируя действия сотрудников ФСБ, которые пресекли незаконный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с Украины в Крым, ещё раз убедился в том, что единственным способом устранить все угрозы киевского режима является демилитаризация и денацификация.

"Причём разоружение населения и устранение последствий бесконтрольной раздачи киевским режимом многих тысяч стволов станет одной из первоочередных задач после окончания боевых действий", — уверен Аксёнов.