Слуцкий: Переговоры с Украиной проходят "на низком профиле"

Вместе с тем этот формат взаимодействия с Киевом, возможно, не завершён, добавил лидер ЛДПР.

Переговоры с Украиной сейчас проходят "на низком профиле", однако сам формат пока остаётся. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам и новоизбранный лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"С переговорами есть определённые вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле... Вместе с тем этот формат, возможно, не завершён. Но я говорю максимально аккуратно", — отметил он в ходе съезда ЛДПР.

Слуцкий также добавил, что процесс денацификации Украины нельзя повернуть вспять.