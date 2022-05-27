Слуцкий: Переговоры с Украиной проходят "на низком профиле"
Вместе с тем этот формат взаимодействия с Киевом, возможно, не завершён, добавил лидер ЛДПР.
Переговоры с Украиной сейчас проходят "на низком профиле", однако сам формат пока остаётся. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам и новоизбранный лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"С переговорами есть определённые вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле... Вместе с тем этот формат, возможно, не завершён. Но я говорю максимально аккуратно", — отметил он в ходе съезда ЛДПР.
Слуцкий также добавил, что процесс денацификации Украины нельзя повернуть вспять.
А ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом заморожены по решению украинских властей. По его словам, руководство Незалежной "постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу", что не позволяет "в полной мере понять, чего же хочет" Киев и готов ли он "проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел".
ТАСС / Михаил Терещенко