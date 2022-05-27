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Опубликовано 27 мая 2022, 11:09

Слуцкий: Переговоры с Украиной проходят "на низком профиле"

Вместе с тем этот формат взаимодействия с Киевом, возможно, не завершён, добавил лидер ЛДПР.

Переговоры с Украиной сейчас проходят "на низком профиле", однако сам формат пока остаётся. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам и новоизбранный лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"С переговорами есть определённые вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле... Вместе с тем этот формат, возможно, не завершён. Но я говорю максимально аккуратно", — отметил он в ходе съезда ЛДПР.

Слуцкий также добавил, что процесс денацификации Украины нельзя повернуть вспять.

Слуцкий единогласно избран новым лидером ЛДПР
Слуцкий единогласно избран новым лидером ЛДПР

А ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом заморожены по решению украинских властей. По его словам, руководство Незалежной "постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу", что не позволяет "в полной мере понять, чего же хочет" Киев и готов ли он "проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел".

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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