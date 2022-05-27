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Опубликовано 27 мая 2022, 11:08

Мединский: Видео со спасением раненого бойца ВСУ демонстрирует смысл присяги Армии РФ

На протяжении веков наши солдаты не просто выполняют приказы, достигая поставленных целей. Важнейшей для них оказывается ещё и сохранность человека в себе, отметил помощник президента РФ.

Российские военные спасли жизнь брошенному солдату ВСУ. Видео © Telegram / "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прокомментировал попавшие в Сеть кадры, на которых российские военнослужащие спасли жизнь раненому и брошенному своими сослуживцами бойцу ВСУ. По мнению Мединского, данный инцидент наглядно демонстрирует смысл присяги наших солдат.

"Военная операция — жестокая вещь, и могут быть любые эксцессы. Но у наших парней их суть, их жизнь, их смысл присяги — спасать жизни. Спасать родную нам Украину. Сберечь её для будущего, для наших детей. Это я вам говорю как родившийся на Черкащине украинец по паспорту СССР", — написал помощник российского лидера у себя в телеграм-канале.

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Он отметил, что на протяжении столетий русские солдаты не просто выполняют приказы, достигая поставленных целей. Важнейшей для них оказывается ещё и сохранность гуманности и человека в себе в непростых условиях вооружённого конфликта. Также наши солдаты всегда гуманно относились к пленным, отметил Мединский. В пример он привёл Отечественную войну 1812 года. Тогда Александр I принял всех пленных солдат французской армии в подданство России, дал свободу и освободил их на десять лет от налогов и рекрутчины.

"В общем, когда война кончилась, никто из пленных не захотел возвращаться домой в "прекрасную Европу", — добавил помощник президента.

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Ранее Мединский заявил, что Запад нацелен закабалить Украину и превратить её в колонию. Он с сожалением отметил, что зарубежные партнёры с помощью нехитрых шагов рано или поздно хотят подчинить Незалежную.

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Telegram / "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Наталья Исакова
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