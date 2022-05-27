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Опубликовано 27 мая 2022, 10:49

Джонсон признал, что Россия добивается существенного прогресса в ходе боёв в Донбассе

По словам британского премьера, в связи с этим западным союзникам следует продолжать поддерживать Киев в военном плане.

Вооружённые силы России добиваются ощутимого прогресса в ходе боёв в Донбассе. Такое заявление в интервью агентству Bloomberg сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Президент [России] Владимир Путин добивается "медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса", сказал Джонсон в интервью", — говорится в материале.

Премьер также добавил, что в этой связи Лондону и союзникам необходимо предоставлять и дальше военную поддержку Украине.

Ранее Борис Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против РФ. Его лидером Лондон предлагает сделать себя. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в эту группу хотят позднее включить Турцию.

Эксперт Брутер назвал фейком предложение Джонсона создать военный альянс против РФ
Эксперт Брутер назвал фейком предложение Джонсона создать военный альянс против РФ
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Getty Images / Dan Kitwood

Евгения Колесникова
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