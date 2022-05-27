Кабмин внёс в ГД законопроект о снятии ограничений на duty free вылетающим из РФ в ЕАЭС

Данная инициатива разработана в целях обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект, снимающий ограничения на продажу товаров в магазинах беспошлинной торговли (duty free) авиапассажирам, вылетающим из России в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующая информация опубликована на сайте нижней палаты парламента.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 380 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

На данный момент во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме России, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 243 "Содержание и применение таможенной процедуры беспошлинной торговли" Таможенного кодекса союза осуществляется реализация товаров в залах магазинов физическим лицам, выезжающим из одной страны ЕАЭС в другую.

Однако в России по действующему законодательству места торговли должны располагаться в российских аэропортах таким образом, чтобы была исключена возможность реализации товаров людям, выезжающим из страны. В целях установления единообразного подхода законопроект разрешает продажу продукции в торговых залах магазинов беспошлинной торговли людям, выезжающим из РФ в другую страну ЕАЭС, что "позволит создать равные конкурентные условия" для duty free стран союза.