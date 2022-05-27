На Украине телеведущая прервала эфир с депутатом Рахманиным, проговорившимся о бедственном положении ВСУ

После слов нардепа о нехватке вооружений и крайне низкой квалификации у отечественных специалистов журналистка заявила, что эфирное время у любителя откровений истекло.

Инцидент произошёл в пятницу во время ночного эфира на телеканале ICTV. Выступление депутата Верховной рады, члена Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Рахманина было прервано после его слов о бедственном положении ВСУ.

Эфир с депутатом Сергеем Рахманиным, проговорившимся о бедственном положении ВСУ. Видео © ICTV

Парламентарий рассказал, что объёмы поставок западного оружия на Украину не компенсируют потери военной техники и боеприпасов: потери ВСУ "намного больше". Есть большие проблемы и с подготовкой кадров, посетовал Рахманин. Если другие страны переходят на новые образцы вооружений годами и имеют возможность не просто познакомиться с новинками, но и стать профессионалами в обращении с ними, то у украинских военных этого времени нет.

"Наши военнослужащие учатся под огнём врага непосредственно на линии фронта. У нас нет этих лет для того, чтобы накопить достаточное количество вооружений и освоить их", — пожаловался депутат.

Эта фраза стала последней, которую Рахманину позволили произнести в эфире. Ведущая прервала спикера на полуслове, сославшись на то, что время его выступления истекло. Напоследок тележурналистка призвала своего собеседника и зрителей "больше доверять" украинским военным и верить в них.