МО РФ: Пентагон заказал карту особо опасных патогенов Украины
Все коллекции должны были передаваться в центральную референс-лабораторию, что упростило процесс их организованного вывоза в США, уточнил начальник войск РХБЗ.
Пентагон заказал карту особо опасных патогенов на территории Украины с обязательной передачей образцов штаммов в США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"Обратите внимание на подготовленный аппаратом министра обороны США меморандум, касающийся проекта UP-2 по картографированию особо опасных патогенов на территории Украины", — сказал он.
В документе, по словам Кириллова, указано, что основной задачей проекта является сбор информации о молекулярном составе патогенов, характерных для Незалежной, а также передача образцов всех коллекций особо опасных возбудителей в центральную референс-лабораторию, что упростило процесс их организованного вывоза в США.
Аналогичный меморандум был подготовлен в рамках проекта UP-1, направленного на изучение риккетсий и других болезней, распространяемых членистоногими, добавил начальник войск РХБЗ.
А ранее Джордж Буш в беседе с Вованом и Лексусом подтвердил работу биолабораторий США на Украине. Пранкеры разговаривали от лица Зеленского. Блогеры сообщили экс-президенту США, что удалось эвакуировать эти учреждения в безопасное место, туда, где русским их не достать.
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