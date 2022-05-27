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Опубликовано 27 мая 2022, 14:01

МО РФ: Пентагон заказал карту особо опасных патогенов Украины

Все коллекции должны были передаваться в центральную референс-лабораторию, что упростило процесс их организованного вывоза в США, уточнил начальник войск РХБЗ.

Пентагон заказал карту особо опасных патогенов на территории Украины с обязательной передачей образцов штаммов в США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

"Обратите внимание на подготовленный аппаратом министра обороны США меморандум, касающийся проекта UP-2 по картографированию особо опасных патогенов на территории Украины", — сказал он.

В документе, по словам Кириллова, указано, что основной задачей проекта является сбор информации о молекулярном составе патогенов, характерных для Незалежной, а также передача образцов всех коллекций особо опасных возбудителей в центральную референс-лабораторию, что упростило процесс их организованного вывоза в США.

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Аналогичный меморандум был подготовлен в рамках проекта UP-1, направленного на изучение риккетсий и других болезней, распространяемых членистоногими, добавил начальник войск РХБЗ.

А ранее Джордж Буш в беседе с Вованом и Лексусом подтвердил работу биолабораторий США на Украине. Пранкеры разговаривали от лица Зеленского. Блогеры сообщили экс-президенту США, что удалось эвакуировать эти учреждения в безопасное место, туда, где русским их не достать.

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Pixabay

Артур Лапсаков
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