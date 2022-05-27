Все коллекции должны были передаваться в центральную референс-лабораторию, что упростило процесс их организованного вывоза в США, уточнил начальник войск РХБЗ.

Пентагон заказал карту особо опасных патогенов на территории Украины с обязательной передачей образцов штаммов в США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

"Обратите внимание на подготовленный аппаратом министра обороны США меморандум, касающийся проекта UP-2 по картографированию особо опасных патогенов на территории Украины", — сказал он.

В документе, по словам Кириллова, указано, что основной задачей проекта является сбор информации о молекулярном составе патогенов, характерных для Незалежной, а также передача образцов всех коллекций особо опасных возбудителей в центральную референс-лабораторию, что упростило процесс их организованного вывоза в США.

Аналогичный меморандум был подготовлен в рамках проекта UP-1, направленного на изучение риккетсий и других болезней, распространяемых членистоногими, добавил начальник войск РХБЗ.