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Опубликовано 11 мая 2022, 13:47
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На Украине нашли ещё десять дронов с резервуарами для распыления биорецептур

Также Министерству обороны стало известно о закупке Киевом навесного аэрозольного оборудования для оснащения данных аппаратов.

Российские военные обнаружили ещё десять беспилотных летательных аппаратов, которые были оборудованы резервуарами для распыления рецептур. Об этом сообщил на брифинге начальник войск РХБЗ Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

"9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три БЛА, оснащённых ёмкостями объёмом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля нашли ещё 10 таких же в районе населённого пункта Каховка", — сообщил Кириллов.

Как пояснил начальник РХБЗ, в ходе спецоперации на Украине подтвердились факты работы с возбудителями, использующимися для создания биологического оружия. Также Министерству обороны стало известно о закупке Киевом навесного аэрозольного оборудования для оснащения аппаратов, заключил он.

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у разных стран много вопросов к США из-за программы по биолабораториям. По словам представителя Кремля, Россия считает, что Америка обязана предоставить исчерпывающую информацию по их работе на Украине.

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Оксана Попова
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