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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 21:11
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В оставленных ВСУ окопах в Рубежном обнаружили "боевые наркотики"

В ЛНР предположили, что это могут быть препараты, которые изготовлены в лабораториях США на территории Украины.

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили на оставленных украинскими военными позициях в Рубежном так называемые специальные боевые наркотические вещества. Как рассказал один из бойцов ЛНР, такие препараты могут делать из людей "универсальных солдат".

"Это БАС — боевое анестезирующее средство, которым они (украинские военные. — Прим. Лайфа) пользуются. И неоднократно наши бойцы, в частности я, сталкивались с тем, что они с безумными глазами, безумными словами даже на танки [бросались] с автоматом просто", сообщил он.

"Лекарство" поступало от руководства: Сдавшийся военный ВСУ рассказал, как раненым под видом обезболивающих давали наркотики
"Лекарство" поступало от руководства: Сдавшийся военный ВСУ рассказал, как раненым под видом обезболивающих давали наркотики

Военнослужащий предположил, что это могут быть препараты, которые изготовлены в лабораториях США на территории Украины. В составе этого средства есть психотропные и подавляющие вещества, способные вырабатывать адреналин в кровь в таком количестве, что человек перестаёт чувствовать боль и усталость.

Ранее Лайф сообщал о том, что бойцы теробороны Украины раздают жителям Николаева наркотики и оружие. В военном ведомстве уточнили, что националисты также отбирают у местных жителей ценное имущество и продукты, объясняя это якобы нуждами территориальной обороны.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова
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