В оставленных ВСУ окопах в Рубежном обнаружили "боевые наркотики"

В ЛНР предположили, что это могут быть препараты, которые изготовлены в лабораториях США на территории Украины.

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили на оставленных украинскими военными позициях в Рубежном так называемые специальные боевые наркотические вещества. Как рассказал один из бойцов ЛНР, такие препараты могут делать из людей "универсальных солдат".

"Это БАС — боевое анестезирующее средство, которым они (украинские военные. — Прим. Лайфа) пользуются. И неоднократно наши бойцы, в частности я, сталкивались с тем, что они с безумными глазами, безумными словами даже на танки [бросались] с автоматом просто", — сообщил он.

Военнослужащий предположил, что это могут быть препараты, которые изготовлены в лабораториях США на территории Украины. В составе этого средства есть психотропные и подавляющие вещества, способные вырабатывать адреналин в кровь в таком количестве, что человек перестаёт чувствовать боль и усталость.