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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 20:32
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Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, есть погибшие и раненые

Людей обстреливали со стороны украинского блокпоста около посёлка Старый Салтов Харьковской области. Мирным людям приходилось выбираться из-под целенаправленного огня ползком.

Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, которая направлялась из Волчанска в Харьков. Как сообщил РИА "Новости" очевидец, в результате инцидента есть жертвы и раненые.

По его словам, трагедия произошла, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около посёлка Старый Салтов Харьковской области. Их обстреляли со стороны украинского блокпоста. Под огонь попали четыре машины, остальные успели развернуться и уехать в обратном направлении. Мужчина уточнил, что беженцам приходилось выбираться из-под целенаправленного огня ползком.

"У меня на глазах погибла бабушка, у неё было прямое попадание в голову. <...> Погибла подруга, которая со мной приехала на своём автомобиле. <...> Погибла девочка 13 лет, а её мама сейчас в тяжёлом состоянии", — поведал очевидец.

После захода "Кракена" над посёлком Старый Салтов начали подниматься чёрные клубы дыма
После захода "Кракена" над посёлком Старый Салтов начали подниматься чёрные клубы дыма

Ранее сообщалось, что карательный отряд СБУ увозит сторонников РФ из Старого Салтова в неизвестном направлении. По некоторым данным, на территорию населённого пункта также прибыл батальон "Кракен", который был сформирован из украинских заключённых.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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