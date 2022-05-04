Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, есть погибшие и раненые

Людей обстреливали со стороны украинского блокпоста около посёлка Старый Салтов Харьковской области. Мирным людям приходилось выбираться из-под целенаправленного огня ползком.

Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, которая направлялась из Волчанска в Харьков. Как сообщил РИА "Новости" очевидец, в результате инцидента есть жертвы и раненые.

По его словам, трагедия произошла, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около посёлка Старый Салтов Харьковской области. Их обстреляли со стороны украинского блокпоста. Под огонь попали четыре машины, остальные успели развернуться и уехать в обратном направлении. Мужчина уточнил, что беженцам приходилось выбираться из-под целенаправленного огня ползком.

"У меня на глазах погибла бабушка, у неё было прямое попадание в голову. <...> Погибла подруга, которая со мной приехала на своём автомобиле. <...> Погибла девочка 13 лет, а её мама сейчас в тяжёлом состоянии", — поведал очевидец.