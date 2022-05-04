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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 11:34
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Карательный отряд СБУ увозит сторонников РФ из Старого Салтова в неизвестном направлении

По некоторым данным, на территорию населённого пункта также прибыл батальон "Кракен", который был сформирован из украинских заключённых.

Украинские националисты в неизвестном направлении увозят из посёлка Старый Салтов Харьковской области граждан, которые симпатизируют российской стороне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в штабе военно-гражданской администрации освобождённых территорий.

"В населённый пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ", — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, на территорию населённого пункта прибыл батальон "Кракен", который был сформирован недавно из амнистированных украинских заключённых.

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Ранее разведчики Росгвардии нашли крупный схрон с вооружением ВСУ в Харьковской области. В тайнике было спрятано два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомёта. Также в нём хранилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия.

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Александра Васильева
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