По некоторым данным, на территорию населённого пункта также прибыл батальон "Кракен", который был сформирован из украинских заключённых.

Украинские националисты в неизвестном направлении увозят из посёлка Старый Салтов Харьковской области граждан, которые симпатизируют российской стороне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в штабе военно-гражданской администрации освобождённых территорий.

"В населённый пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ", — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, на территорию населённого пункта прибыл батальон "Кракен", который был сформирован недавно из амнистированных украинских заключённых.