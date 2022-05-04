Карательный отряд СБУ увозит сторонников РФ из Старого Салтова в неизвестном направлении
По некоторым данным, на территорию населённого пункта также прибыл батальон "Кракен", который был сформирован из украинских заключённых.
Украинские националисты в неизвестном направлении увозят из посёлка Старый Салтов Харьковской области граждан, которые симпатизируют российской стороне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в штабе военно-гражданской администрации освобождённых территорий.
"В населённый пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ", — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, на территорию населённого пункта прибыл батальон "Кракен", который был сформирован недавно из амнистированных украинских заключённых.
Ранее разведчики Росгвардии нашли крупный схрон с вооружением ВСУ в Харьковской области. В тайнике было спрятано два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомёта. Также в нём хранилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия.