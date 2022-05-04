После захода "Кракена" над посёлком Старый Салтов начали подниматься чёрные клубы дыма

По словам некоторых жителей, которым удалось вырваться с территории, прибывшие националисты устроили показательный штурм не занятого никем населённого пункта.

В Харьковской области над посёлком Старый Салтов уже третий день вьются клубы чёрного дыма, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее в посёлок зашли карательные подразделения украинских военных, Службы безопасности Украины и нацбатальона "Кракен", собранные из амнистированных заключённых. По словам некоторых жителей, которым удалось вырваться с территории, боевики устроили показательный штурм не занятого никем мирного посёлка. Также есть информация, что в результате их действий могут быть сильно повреждены церковь и ряд домов.