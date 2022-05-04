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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 17:49
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МИД призвал Киев признать возвращение Крыма России и независимость республик Донбасса

Там указали на необходимость уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение.

Украине и другим странам следует признать возвращение Крыма в состав России, а также независимость ДНР и ЛНР. Данные факты относятся к сложившимся территориальным реалиям, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать. Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путём неонацистского госпереворота в 2014 году, Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами", — подчеркнула Захарова в интервью испанской газете ABC, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала на необходимость уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение. Она отметила, что это зафиксировано в Уставе ООН.

Южные регионы Украины могут выбрать крымский сценарий
Южные регионы Украины могут выбрать крымский сценарий

Как писал Лайф ранее, Песков заявил, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым. Полуостров — часть Российской Федерации, и в соответствии с конституцией страны власти не могут вести диалог о судьбе регионов, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

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Андрей Бражников
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