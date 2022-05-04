МИД призвал Киев признать возвращение Крыма России и независимость республик Донбасса

Там указали на необходимость уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение.

Украине и другим странам следует признать возвращение Крыма в состав России, а также независимость ДНР и ЛНР. Данные факты относятся к сложившимся территориальным реалиям, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать. Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путём неонацистского госпереворота в 2014 году, Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами", — подчеркнула Захарова в интервью испанской газете ABC, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала на необходимость уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение. Она отметила, что это зафиксировано в Уставе ООН.