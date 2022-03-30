Песков: Россия ни с кем не будет обсуждать Крым

Полуостров — часть Российской Федерации, и, в соответствии с конституцией страны, власти не могут вести диалог о судьбах регионов страны, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Крым — это часть России, и Москва не станет обсуждать судьбу региона, в том числе и на переговорах с Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Крым — это часть Российской Федерации, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем", — сообщил представитель Кремля журналистам.

Вопросы по теме стран – гарантов безопасности Украины Песков переадресовал главе российской делегации, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому.