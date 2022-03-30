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Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 10:28
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Премьер-министр Польши Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в стране

Глава правительства пояснил, что явление стало доминирующим течением в Европе на фоне спецоперации РФ на Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в ходе пресс-конференции, что русофобия стала мейнстримом в его стране.

"Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определённого рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как очевидность, в которой мы функционируем", — заявил Матеуш Моравецкий журналистам.

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Также он отметил, что если раньше велись разговоры о необходимости снижения цен путём поиска дешёвых ископаемых из России, то теперь в Европе от таких закупок отказываются, чтобы не финансировать "военную машину президента РФ Владимира Путина".

Ранее Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша откажется от российских нефти, газа и угля до конца года. Уголь власти страны собираются перестать закупать "так быстро, как только возможно", ориентировочно в апреле или мае.

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ТАСС / EPA / Tomasz Gzell

Виктория Дитрих
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