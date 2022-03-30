Премьер-министр Польши Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в стране
Глава правительства пояснил, что явление стало доминирующим течением в Европе на фоне спецоперации РФ на Украине.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в ходе пресс-конференции, что русофобия стала мейнстримом в его стране.
"Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определённого рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как очевидность, в которой мы функционируем", — заявил Матеуш Моравецкий журналистам.
Также он отметил, что если раньше велись разговоры о необходимости снижения цен путём поиска дешёвых ископаемых из России, то теперь в Европе от таких закупок отказываются, чтобы не финансировать "военную машину президента РФ Владимира Путина".
Ранее Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша откажется от российских нефти, газа и угля до конца года. Уголь власти страны собираются перестать закупать "так быстро, как только возможно", ориентировочно в апреле или мае.
ТАСС / EPA / Tomasz Gzell