Песков: "Сталинградов" на Украине быть не должно
Представитель Кремля отметил, что в вопросе между странами ни в коем случае не должно быть места эмоциям. По его словам, переговорами занимаются профессионалы, которым нужно доверять.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы идти до конца на Украине, заявил, что "Сталинградов" быть не должно.
"Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное — здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля также подчеркнул, что позиция российской стороны всем хорошо известна. Она логична, имеет прочную подоснову и никак не поменялась.
"Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам", — добавил Песков.
А ранее пресс-секретаря президента РФ заявлял, что Москва пока не отмечает серьёзных прорывов в переговорах с Киевом. При этом представитель Кремля назвал позитивным то, что украинская сторона, по крайней мере, "начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает".
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