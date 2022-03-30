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Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 10:31
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Песков: "Сталинградов" на Украине быть не должно

Представитель Кремля отметил, что в вопросе между странами ни в коем случае не должно быть места эмоциям. По его словам, переговорами занимаются профессионалы, которым нужно доверять.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы идти до конца на Украине, заявил, что "Сталинградов" быть не должно.

"Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное — здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также подчеркнул, что позиция российской стороны всем хорошо известна. Она логична, имеет прочную подоснову и никак не поменялась.

"Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам", — добавил Песков.

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А ранее пресс-секретаря президента РФ заявлял, что Москва пока не отмечает серьёзных прорывов в переговорах с Киевом. При этом представитель Кремля назвал позитивным то, что украинская сторона, по крайней мере, "начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает".

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Александр Юнашев
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