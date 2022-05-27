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Опубликовано 27 мая 2022, 13:57
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МО РФ: Инструкторы из США обучали украинских специалистов реагировать на вспышки оспы

По словам Игоря Кириллова, возвращение возбудителя этой болезни станет глобальной катастрофой для всего человечества.

Американские инструкторы обучали украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы. Материалы об этом найдены в биолабораториях Незалежной. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества", — добавил он.

По словам Кириллова, по сравнению с ковидом оспа является такой же заразной, но при этом летальность у неё в десять раз выше.

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Также начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты рассказал, что США рассматривают возбудитель оспы в качестве приоритетного биоагента для боевого применения. Ещё в 2003 году Пентагон разработал программу вакцинации от этой болезни, согласно которой все американские военнослужащие обязаны сделать прививку.

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Getty Images / Octavio Jones

Александра Вишнякова
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