По словам Игоря Кириллова, возвращение возбудителя этой болезни станет глобальной катастрофой для всего человечества.

Американские инструкторы обучали украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы. Материалы об этом найдены в биолабораториях Незалежной. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества", — добавил он.

По словам Кириллова, по сравнению с ковидом оспа является такой же заразной, но при этом летальность у неё в десять раз выше.