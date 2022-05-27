Российские сапёры разминировали более двух тысяч гектаров территории Донбасса

Военные также проверили 35 зданий и 7,6 км дорог. При этом они обнаружили и обезвредили более семи тысяч взрывоопасных предметов.

Отряды сапёров Международного противоминного центра ВС России разминировали 2162 га территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В настоящее время разминировано 2162 гектара территории, проверено 35 зданий, 7,6 км дорог, при этом обнаружено и обезврежено 7756 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Указывается, что в первую очередь российские силы обследуют социальную инфраструктуру. В частности, объекты водоснабжения, энергетики, теплообеспечения, здравоохранения, мосты и путепроводы, а также многоквартирные дома. Это делается для того, чтобы местное население как можно скорее вернулось к мирной жизни. Военные инженеры применяют современные средства поиска, индивидуальной защиты и подавления радиосигналов, а также дистанционно управляемые робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".