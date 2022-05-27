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Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 14:37
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Путин указал Нехаммеру на саботаж Киевом переговоров с Россией

Российский лидер и канцлер Австрии также обменялись мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью.

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером указал на срыв Киевом переговорного процесса с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины", — говорится в заявлении.

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Президент РФ и канцлер Австрии также обменялись мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Путин указал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции безосновательны. Он также разъяснил реальные причины этих проблем, которые возникли в том числе из-за антироссийских санкций.

Кроме того, российский лидер подтвердил приверженность Москвы соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной заморожены по решению Киева. Он подчеркнул, что руководство Незалежной "постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу", что не позволяет "в полной мере понять, чего же хочет государство".

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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