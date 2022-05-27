Путин указал Нехаммеру на саботаж Киевом переговоров с Россией

Российский лидер и канцлер Австрии также обменялись мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью.

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером указал на срыв Киевом переговорного процесса с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины", — говорится в заявлении.

Президент РФ и канцлер Австрии также обменялись мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Путин указал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции безосновательны. Он также разъяснил реальные причины этих проблем, которые возникли в том числе из-за антироссийских санкций.

Кроме того, российский лидер подтвердил приверженность Москвы соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.