WP: На Украине арестовали солдат ВСУ после интервью комроты Лапко о проблемах в армии

Военный пожаловался на отсутствие обучения по использованию боевой техники и недостаток необходимого вооружения для противостояния ВС РФ.

На Украине задержали и обвинили в дезертирстве военных из подразделения территориальной обороны Незалежной, командир которого ранее пожаловался на отсутствие вооружения, сообщает The Washington Post.

"Через несколько часов после того, как The Washington Post взяла интервью, сотрудники Службы безопасности Украины прибыли в отель и задержали нескольких людей, обвинив их в дезертирстве", — сказано в публикации.

Ранее The Washington Post опубликовала материал с рассказом командира роты Сергея Лапко и руководителя взвода Виталия Хруся о тяжёлом положении в армии. Так, они пожаловались на отсутствие обучения по использованию боевой техники и недостаток необходимого вооружения для противостояния хорошо экипированным российским войскам. Кроме того, бойцы рассказали о том, что большая часть смертей в подразделении вызвана невозможностью быстро доставить раненых в госпиталь, так как два автомобиля не были получены ротой, а используются в штабе.