Около 500 тысяч жителей Херсонской области остались без сотовой связи из-за обстрелов ВСУ

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о последствиях обстрелов со стороны ВСУ, которые привели к аварии на магистральной сети и отключению мобильной связи в регионе.

"30 мая украинские обстрелы фактически отключили Херсонскую область от сотовой связи и интернета. Из-за террористических украинских обстрелов произошла масштабная авария на магистральной сети", — говорится в телеграм-канале военно-гражданской администрации Херсонской области.

Были разрушены основные узлы связи, произошло глобальное отключение мобильных операторов, в результате чего без связи осталось более 500 тысяч жителей. Стремоусов сообщил, что для восстановления разрушенной инфраструктуры потребуется значительное время, а также обратился к России с просьбой использовать российские телекоммуникационные компании для возвращения связи.