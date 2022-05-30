Около 500 тысяч жителей Херсонской области остались без сотовой связи из-за обстрелов ВСУ
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о последствиях обстрелов со стороны ВСУ, которые привели к аварии на магистральной сети и отключению мобильной связи в регионе.
"30 мая украинские обстрелы фактически отключили Херсонскую область от сотовой связи и интернета. Из-за террористических украинских обстрелов произошла масштабная авария на магистральной сети", — говорится в телеграм-канале военно-гражданской администрации Херсонской области.
Были разрушены основные узлы связи, произошло глобальное отключение мобильных операторов, в результате чего без связи осталось более 500 тысяч жителей. Стремоусов сообщил, что для восстановления разрушенной инфраструктуры потребуется значительное время, а также обратился к России с просьбой использовать российские телекоммуникационные компании для возвращения связи.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ предприняли две безуспешные попытки прорвать оборону в Херсонской области. Атаки украинских сил завершились поражением. Около 70 убитых бойцов остались лежать на поле боя, сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
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