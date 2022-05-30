ВСУ предприняли две безуспешные попытки прорвать оборону в Херсонской области

Атаки украинских сил завершились поражением. Около 70 убитых бойцов остались лежать на поле боя, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Украинские военные предприняли безуспешные попытки прорвать линию обороны в Херсонской области. В результате ВСУ понесли большие потери. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области", — приводит слова Стремоусова РИА "Новости".

В результате этих атак украинская армия оставила на поле боя не менее 70 солдат убитыми. В результате только первой попытки она потеряла около 200 человек и примерно 20 единиц техники.

"Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой. Это всё бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями", — предупредил Стремоусов.

Напомним, в ходе "Операции Z" российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идёт восстановление торговых связей с Крымом.