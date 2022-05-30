ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 мая 2022, 22:00
13151

ВСУ предприняли две безуспешные попытки прорвать оборону в Херсонской области

Атаки украинских сил завершились поражением. Около 70 убитых бойцов остались лежать на поле боя, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Украинские военные предприняли безуспешные попытки прорвать линию обороны в Херсонской области. В результате ВСУ понесли большие потери. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области", — приводит слова Стремоусова РИА "Новости".

В Херсоне рассказали, что жители Одессы и Николаева тоже ждут освобождения от нацистов
В Херсоне рассказали, что жители Одессы и Николаева тоже ждут освобождения от нацистов

В результате этих атак украинская армия оставила на поле боя не менее 70 солдат убитыми. В результате только первой попытки она потеряла около 200 человек и примерно 20 единиц техники.

"Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой. Это всё бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями", — предупредил Стремоусов.

Напомним, в ходе "Операции Z" российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идёт восстановление торговых связей с Крымом.

Сенатор Бондарев назвал единственную причину, которая удерживает Украину от капитуляции
Сенатор Бондарев назвал единственную причину, которая удерживает Украину от капитуляции

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад ускориться с поставками бронетехники и систем ПВО. Он отметил, что вооружение нужно Киеву "быстро и сейчас", а европейские союзники затягивают процесс.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar