В Херсоне рассказали, что жители Одессы и Николаева тоже ждут освобождения от нацистов
Население этих регионов ищет способы, выходит на связь с администрацией перешедшего под контроль РФ региона и просит защиты.
Жители Одесской и Николаевской областей тоже хотят освободиться от украинских националистов. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Люди ждут освобождения в Николаеве и Одессе", — сказал он в беседе с РИА "Новости", добавив, что население этих регионов выходит на связь с руководством Херсона и просит помощи в борьбе с нацбатальонами.
Ранее сообщалось, что выпускники школ Херсонской области хотели бы получить возможность поступить в российские вузы, но пока этот вопрос прорабатывается. Сейчас ещё остаётся открытым вопрос о получении документов об окончании школы.
Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Getty Images