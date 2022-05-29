В Херсоне рассказали, что жители Одессы и Николаева тоже ждут освобождения от нацистов

Население этих регионов ищет способы, выходит на связь с администрацией перешедшего под контроль РФ региона и просит защиты.

Жители Одесской и Николаевской областей тоже хотят освободиться от украинских националистов. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Люди ждут освобождения в Николаеве и Одессе", — сказал он в беседе с РИА "Новости", добавив, что население этих регионов выходит на связь с руководством Херсона и просит помощи в борьбе с нацбатальонами.