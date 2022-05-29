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Регион
Опубликовано 29 мая 2022, 08:39
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В Херсоне рассказали, что жители Одессы и Николаева тоже ждут освобождения от нацистов

Население этих регионов ищет способы, выходит на связь с администрацией перешедшего под контроль РФ региона и просит защиты.

Жители Одесской и Николаевской областей тоже хотят освободиться от украинских националистов. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Люди ждут освобождения в Николаеве и Одессе", — сказал он в беседе с РИА "Новости", добавив, что население этих регионов выходит на связь с руководством Херсона и просит помощи в борьбе с нацбатальонами.

Замглавы Херсонской области Стремоусов предложил России разместить там военную базу
Замглавы Херсонской области Стремоусов предложил России разместить там военную базу

Ранее сообщалось, что выпускники школ Херсонской области хотели бы получить возможность поступить в российские вузы, но пока этот вопрос прорабатывается. Сейчас ещё остаётся открытым вопрос о получении документов об окончании школы.

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Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Getty Images

Татьяна Миссуми
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