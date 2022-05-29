WP: Иностранные наёмники в ВСУ симулируют травмы и разбивают оружие ради побега с поля боя

Бойцы говорят, что некоторые видели, как умирают друзья, и решили, что "с них хватит". Свои позиции оставили восемь из двадцати добровольцев в отряде.

Иностранные наёмники несут большие потери во время боевых действий на Украине из-за нехватки вооружения и слабой информированности армии. Об этом в интервью The Washington Post рассказали американские военные.

"Они вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением и терзались мыслями о том, стоит ли возвращаться на Украину [ещё раз] — некоторые видели, как умирают друзья, и решили, что с них хватит. Восемь из двадцати добровольцев в отряде покинули свои посты", — говорится в статье.

По словам собеседников издания, один из иностранных наёмников даже симулировал травму, чтобы уйти с поля боя, другой — ветеран морской пехоты, похоже, специально камнем разбил свой пулемёт, выдавая это за боевые повреждения.

Наёмники также рассказали, что однажды им выдали противотанковое оружие и ракеты, однако батарей для пусковой установки не было. То есть орудие было небоеспособным. Кроме того, Вооружённые силы России прослушивали рации украинских подразделений. Потому планы по атаке не удавалось держать в секрете. По словам бойцов, они не знали, где находятся, и что опаснее всего — не знали, где находится Российская армия.