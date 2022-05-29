По их мнению, скорее "уморит голодом тысячу человек, чем сдвинется с места на миллиметр". В ФРГ полагают, что у лидера Незалежной другие планы относительно его будущей карьеры.

Читатели немецкого журнала Der Spiegel пришли к мнению, что украинский президент Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта в Незалежной.

Дискуссия в комментариях развернулась после новости о том, что канцлер Германии Олаф Шольц попросил президента РФ Владимира Путина начать переговоры с украинским коллегой. По мнению комментаторов, у украинского лидера другие планы относительно его будущей карьеры и в целом: они считают, что он намерен стать "большим военачальником" и к жителям страны он относится скептически.

"Зеленский уже ясно дал понять, что скорее уморит голодом тысячу человек, чем сдвинется с места на миллиметр! Ему нужно только западное оружие, чтобы продолжать конфликт", — прокомментировал пользователь сайта.

Другие комментаторы пришли к выводу, что Зеленского не интересует прекращение конфликта и именно по этой причине он не намерен возобновлять переговорный процесс.

"Зеленский не хочет ни перемирия, ни переговоров. Он предпочитает больше оружия, а Байден уже открывает следующий раунд эскалации", — убеждён один из пользователей.

"Разговоры с Зеленским бесполезны, и мне интересно, сколько времени ещё потребуется некоторым главам западноевропейских государств, чтобы понять это", — написал ещё один юзер.