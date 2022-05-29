Треш-стримеров предложили оставить без донатов
Для этого нужно разработать алгоритм отслеживания подобного контента, а также привлечь к сотрудничеству банки, через которые идут отчисления.
В Госдуме предложили блокировать денежные донаты для треш-стримеров, которые они получают от подписчиков своих каналов. С такой инициативой вице-спикер ГД РФ от ЛДПР Борис Чернышов обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву.
"Прошу Вас дать поручение создать механизм, согласно которому совместно с Росмониторингом будет возможным запустить в банках систему блокировки донатов — денежных пожертвований от пользователей каналов треш-стримерам — и разработать алгоритм отслеживания такого контента", — уточняется в тексте письма.
Депутат пояснил, что треш-стримы пропагандируют насилие и издевательства. Однако смерть и мучения людей не должны превращаться в контент и источник дохода, заключил Чернышов.
Как писал Лайф, в Саратовской области органы опеки изъяли детей у семьи треш-стримеров. Горе-мать и её сожитель зарабатывали на выполнении неадекватных заданий, в том числе устраивали оргии.
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