Треш-стримеров предложили оставить без донатов

Для этого нужно разработать алгоритм отслеживания подобного контента, а также привлечь к сотрудничеству банки, через которые идут отчисления.

В Госдуме предложили блокировать денежные донаты для треш-стримеров, которые они получают от подписчиков своих каналов. С такой инициативой вице-спикер ГД РФ от ЛДПР Борис Чернышов обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

"Прошу Вас дать поручение создать механизм, согласно которому совместно с Росмониторингом будет возможным запустить в банках систему блокировки донатов — денежных пожертвований от пользователей каналов треш-стримерам — и разработать алгоритм отслеживания такого контента", — уточняется в тексте письма.

Депутат пояснил, что треш-стримы пропагандируют насилие и издевательства. Однако смерть и мучения людей не должны превращаться в контент и источник дохода, заключил Чернышов.