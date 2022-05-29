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Опубликовано 29 мая 2022, 10:24

Греческий ветеран Атламазоглу указал на конфуз НАТО из-за предстоящих учений в Швеции

По его мнению, эта страна была выбрана местом проведения манёвров именно потому, что она вместе с Финляндией собирается присоединиться к альянсу.

Во время крупных военных учений, которые пройдут на территории Швеции с 5 по 17 июня, НАТО окажется в неловкой ситуации, так как в них помимо других стран блока будет участвовать и Турция. На это обратил внимание ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу.

"Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в манёврах", — написал он в статье для американского издания 19Fortyfive.

По мнению Атламазоглу, Швеция была выбрана местом проведения учений Baltic Operations – 2022 именно потому, что она собирается присоединиться к Североатлантическому альянсу, однако Турция стала единственным членом организации, кто выступил категорически против этой идеи.

Лавров заявил, что НАТО уже давно учитывает Финляндию и Швецию при военном планировании
Лавров заявил, что НАТО уже давно учитывает Финляндию и Швецию при военном планировании

Ранее стало известно, что в Турции задумались о выходе из НАТО из-за Швеции и Финляндии. Там назвали одобрение заявок на вступление скандинавских стран в альянс согласием с "врагами Анкары".

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Pixabay

Александра Васильева
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