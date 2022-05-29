"Аллигатор" на задании: Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52

Удары наносились с дистанции более пяти километров. В результате российские военные ликвидировали и танки противника.

Работа экипажей ударных вертолётов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. Видео © Министерство обороны РФ

В ходе "Операции Z" лётчики авиации ВС РФ ликвидировали опорные пункты и технику ВСУ. Видео боевой работы экипажей распространило Министерство обороны РФ.

Запуск ракет по объектам был произведён вертолётами Ка-52, а удары наносились с дистанции более пяти километров. На опубликованных кадрах видно, как винтокрылая машина с символом V взлетает в воздух и производит удары по технике противника. В результате боевой работы российским военнослужащим удалось уничтожить два танка и опорный пункт ВСУ.

В Министерстве обороны также напомнили, что армейская авиация в рамках спецоперации на Украине выполняет множество важнейших задач, в числе которых — доставка десанта, военных грузов, авиационная поддержка подразделений и другие.