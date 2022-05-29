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Опубликовано 29 мая 2022, 07:29
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"Аллигатор" на задании: Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52

Удары наносились с дистанции более пяти километров. В результате российские военные ликвидировали и танки противника.

Работа экипажей ударных вертолётов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. Видео © Министерство обороны РФ

В ходе "Операции Z" лётчики авиации ВС РФ ликвидировали опорные пункты и технику ВСУ. Видео боевой работы экипажей распространило Министерство обороны РФ.

Запуск ракет по объектам был произведён вертолётами Ка-52, а удары наносились с дистанции более пяти километров. На опубликованных кадрах видно, как винтокрылая машина с символом V взлетает в воздух и производит удары по технике противника. В результате боевой работы российским военнослужащим удалось уничтожить два танка и опорный пункт ВСУ.

В Министерстве обороны также напомнили, что армейская авиация в рамках спецоперации на Украине выполняет множество важнейших задач, в числе которых — доставка десанта, военных грузов, авиационная поддержка подразделений и другие.

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Ранее Минобороны показало бой российских десантников с подразделениями ВСУ. В ходе спецоперации бойцы ВДВ сорвали контратаку украинских военных, вынудили их оставить выгодные позиции и уничтожили две единицы бронетехники.

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Кадр из видео. Министерство обороны РФ

Оксана Попова
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